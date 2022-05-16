Игроки «Бетиса» начали сбор денег на трансфер Бельерина

В воскресенье защитник «Бетиса» Эктор Бельерин не смог сдержать слез после последнего домашнего матча команды в этом сезоне.

Футболист провел этот сезон в «Бетисе» на правах аренды из «Арсенала». Согласно контракту, испанский клуб имеет возможность выкупить игрока на постоянной основе. «Арсенал» требует около 10 миллионов евро, однако «Бетис» не может позволить себе такую сумму.

В связи с этим, товарищи по команде Иглесиас и Руибал решили организовать сбор средств на приобретение защитника.

Сам футболист мечтает остаться в клубе своего детства.

«Вся моя семья поддерживает «Бетис», — сказал он. «Мой отец и я всегда были стойкими сторонниками клуба. На стадионе кипит энергия, которую трудно описать, это фантастика».

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 23 игры, отдав 2 результативные передачи.