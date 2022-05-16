Тен Хаг: Потеря Тимбера станет проблемой для «Аякса»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высоко оценил защитника «Аякса» Юррьена Тимбера.

Журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте сообщил, что по словам тен Хага, если защитник «Аякса» Юррьен Тимбер решит покинуть клуб, то это станет огромной проблемой для команды, на данный момент футболиста заменить некем.

Помимо этого, специалист отметил, что многие топ-клубы хотели бы видеть игрока в своем составе.

20-летний защитник принял участие в 30 матчах Эредивизии в этом сезоне. Он отличился тремя забитыми мячами и сделал одну голевую передачу.

Стоимость Тимбера согласно порталу transfermarkt составляет 30 миллионов евро.