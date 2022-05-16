«ПСЖ» откажется от одноклубника Головина ради Погба

«ПСЖ» хочет усилить среднюю линию команды в летнее трансферное окно. Приоритетной целью парижского гранда является полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Как стало известно инсайдеру Адриену Гренье, гранд Лиги 1 готов отказаться от борьбы за хавбека «Монако» Орельена Чуамени ради Погба. Главным конкурентом парижан в споре за Поля считается туринский «Ювентус».

Срок действующего контракта полузащитника с «красными дьяволами» истекает летом этого года. На «Олд Траффорд» он выступает с 2016 года.