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«ПСЖ» откажется от одноклубника Головина ради Погба

16 Мая 2022 • 14:12 Комментировать

«ПСЖ» хочет усилить среднюю линию команды в летнее трансферное окно. Приоритетной целью парижского гранда является полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Как стало известно инсайдеру Адриену Гренье, гранд Лиги 1 готов отказаться от борьбы за хавбека «Монако» Орельена Чуамени ради Погба. Главным конкурентом парижан в споре за Поля считается туринский «Ювентус».

Срок действующего контракта полузащитника с «красными дьяволами» истекает летом этого года. На «Олд Траффорд» он выступает с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Поль Погба Орельен Чуамени
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