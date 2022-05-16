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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» готов подписать Погба - известны условия контракта

16 Мая 2022 • 14:00 Комментировать

Продолжаются активные переговоры между хавбеком «МЮ» Полем Погба и руководством туринского «Ювентуса». «Старая синьора» намерена вернуть полузащитника и готова предложить ему долгосрочный контракт.

По сообщениям La Gazzetta dello Sport, многократный чемпион Италии намерен заключить с Полем трехлетний договор. Заработная плата Погба в Турине составит восемь миллионов евро. Ожидается, что концу сегодняшнего дня ситуация прояснится.

Помимо «Ювентуса», заинтересованность в услугах француза проявляет «ПСЖ».

Действующий трудовой договор Поля с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца текущего сезона.

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Ювентус Поль Погба
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16.05  22:00 Ньюкасл ... Арсенал 4.00 3.65 1.93
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