«Ювентус» готов подписать Погба - известны условия контракта

Продолжаются активные переговоры между хавбеком «МЮ» Полем Погба и руководством туринского «Ювентуса». «Старая синьора» намерена вернуть полузащитника и готова предложить ему долгосрочный контракт.

По сообщениям La Gazzetta dello Sport, многократный чемпион Италии намерен заключить с Полем трехлетний договор. Заработная плата Погба в Турине составит восемь миллионов евро. Ожидается, что концу сегодняшнего дня ситуация прояснится.

Помимо «Ювентуса», заинтересованность в услугах француза проявляет «ПСЖ».

Действующий трудовой договор Поля с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца текущего сезона.