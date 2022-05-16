«Арсенал» и «Ливерпуль» сразятся за португальского полузащитника

Хавбек Фабиу Виейра, который выступает за «Порту», может сменить португальский чемпионат на английскую Премьер-лигу. Об интересе к игроку с Туманного Альбиона сообщил инсайдер Экрем Конур.

По информации журналиста, в борьбе за 21-летнего футболиста сойдутся лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Португальский клуб готов расстаться с игроком, если за него предложат порядка 30 миллионов евро.

Фабиу – воспитанник футбольной академии «Порту». За первую команду он провел 78 поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и 18 голевых передач.