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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Ливерпуль» сразятся за португальского полузащитника

16 Мая 2022 • 12:40 Комментировать

Хавбек Фабиу Виейра, который выступает за «Порту», может сменить португальский чемпионат на английскую Премьер-лигу. Об интересе к игроку с Туманного Альбиона сообщил инсайдер Экрем Конур.

По информации журналиста, в борьбе за 21-летнего футболиста сойдутся лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Португальский клуб готов расстаться с игроком, если за него предложат порядка 30 миллионов евро.

Фабиу – воспитанник футбольной академии «Порту». За первую команду он провел 78 поединков, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и 18 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Фабиу Виейра
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