Тен Хаг хотел бы сохранить Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Новоиспечённый тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался по поводу звёздного португальского нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

Тен Хаг заявил, что Роналду по-прежнему амбициозен, так что он хотел бы сохранить 37-летнего португальского футболиста в манчестерской команде и на следующий сезон. Голландский специалист отметил, что Криштиану всё ещё способен выдавать впечатляющую статистику, так что он был бы полезен «красным дьяволам».

Напомним, что в этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 30 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя ассистами.