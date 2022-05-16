Два клуба АПЛ лидируют в гонке за подписание полузащитника «Лидса»

Два английских клуба лидируют в гонке за подписание полузащитника «Лидса» Кэлвина Филлипса.

По информации издания Football Insider, в услугах 26-летнего английского футболиста очень заинтересованы «Астон Вилла» и «Ньюкасл», которые и являются главными претендентами на подписание полузащитника сборной Англии. Действующее соглашение Филлипса с «павлинами» рассчитано до лета 2024 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в солидные 50 миллионов евро.

В этом сезоне Кэлвин Филлипс провёл в английском чемпионате 19 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.