«Арсенал» достиг договоренности с «Болоньей» по переходу Хики

Шотландский вундеркинд Аарон Хики новый сезон начнет, скорее всего, в «Арсенале». «Канониры» договорились с «Болоньей» о трансфере крайнего защитника.

Президент «Болоньи» лично прилетал в Лондон, чтобы урегулировать все детали перехода, сообщает Calcio Napoli. Ожидается, что сумма трансфера составит 25 миллионов евро.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассматривает Хики, как замену Нуну Таварешу на левом краю обороны.

В этом сезоне Хики провел в Серии А 35 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.