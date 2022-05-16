«Ньюкасл» начал переговоры с Калвертом-Льюином

Агент нападающего Доминика Калверта-Льюина встретился с представителями «Ньюкасла», чтобы обсудить возможный переход футболиста в летнее трансферное окно.

«Ньюкасл» планирует заметно усилить состав в летнее межсезонье и нападающий «Эвертона» является одной из целей команды Эдди Хау.

Ранее сообщалось, что «Эвертону» придется расстаться с несколькими игроками основного состава, чтобы сбалансировать финансовую отчетность. Однако, сам форвард недавно выразил желание выступать за «Арсенал».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 15 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.