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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» готов подписать Мбаппе вместо Салаха и Мане

16 Мая 2022 • 11:37 Комментировать (1)

Руководители «Ливерпуля» хотят этим летом попробовать переманить к себе звёздного французского нападающего «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

По информации Mundo Deportivo, представители английской команды попытаются летом подписать 23-летнего французского футболиста в том случае, если из «Ливерпуля» всё же уйдут африканские форварды Мохамед Салах и Садио Мане. Напомним, что главным претендентом на подписание Мбаппе считается мадридский «Реал».

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге в составе «ПСЖ» 34 матча, в которых отметился 25 забитыми мячами и 17 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе
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