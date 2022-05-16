«Ливерпуль» готов подписать Мбаппе вместо Салаха и Мане

Руководители «Ливерпуля» хотят этим летом попробовать переманить к себе звёздного французского нападающего «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

По информации Mundo Deportivo, представители английской команды попытаются летом подписать 23-летнего французского футболиста в том случае, если из «Ливерпуля» всё же уйдут африканские форварды Мохамед Салах и Садио Мане. Напомним, что главным претендентом на подписание Мбаппе считается мадридский «Реал».

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге в составе «ПСЖ» 34 матча, в которых отметился 25 забитыми мячами и 17 результативными передачами.