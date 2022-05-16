Френки де Йонг склоняется к переходу в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг предпочитает перейти в «Манчестер Сити», если решит покинуть «Барселону». Футболистом также интересуется «Манчестер Юнайтед».

Де Йонг склоняется к присоединению к более солидному проекту, нежели к клубу, который готов платить ему большую зарплату, сообщает SPORT.

«Барселона» ранее заявила, что пока не приняла окончательного решения по поводу будущего голландского полузащитника.

Одним из главных претендентов на игрока является «Манчестер Юнайтед». Летом клуб возглавит Эрик тен Хаг, который работал ранее с де Йонгом в «Аяксе».

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 31 игру, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.