«Арсенал» рассматривает возможность продажи Габриэля

Защитник «Арсенала» Габриэль может покинуть команду, сообщает Tuttosport.

По информации источника, лондонский клуб рассматривает варианты продажи бразильца, интерес к которому проявляет «Ювентус». «Канониры» могут использовать это возможность для приобретения полузащитника «старой синьоры» Артура Мело.

Габриэль перешёл в «Арсенал» в 2020 году из «Лилля» за 26 млн евро. Его контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 24-летний футболист провёл за «пушкарей» 37 матчей во всех турнирах, в которых он сумел забить четыре мяча. Сайт Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.