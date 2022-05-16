«Челси» нацелился на Каземиро

Полузащитник «Реала» Каземиро может продолжить карьеру в лондонском «Челси». Бразильский полузащитник может покинуть «Реал» из-за затянувшихся переговоров о продлении контракта, которые вынудили «Лос-Бланкос» рассмотреть вопрос о его продаже.

Сейчас Каземиро является основным игроком команды, выиграв с «Реалом» чемпионат Испании и пробившись в финал Лиги чемпионов. Однако, контракт футболиста до сих пор не продлен и «Реал» может рассмотреть продажу 30-летнего полузащитника, сообщает Daily Mirror.

В свою очередь «Челси» ищет футболиста, способного заменит Жоржиньо, который также может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 31 игру, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.