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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» готов поспорить с «Барселоной» за Рафинью

16 Мая 2022 • 11:04 Комментировать

Нападающий «Лидса» Рафинья Диас попал в сферу интересов «Ньюкасла». Футболист, по всей видимости, покинет свой нынешний клуб в летнее межсезонье.

Бразилец перешел в «Лидс» в октябре 2020 года из «Ренна» и стал одним из лидеров команды. Однако, в этом сезоне английский клуб рискует вылететь из АПЛ.

Футболистом активно интересуется «Барселона». Также, по последней информации, в борьбу за Рафинью включился «Ньюкасл», сообщает Daily Mirror. Цена на футболиста будет зависеть от того, сможет ли «Лидс» сохранить место в АПЛ.

В этом сезоне форвард провел в АПЛ 34 игры, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лидс Рафинья Диас
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16.05  22:00 Ньюкасл ... Арсенал 4.00 3.65 1.93
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