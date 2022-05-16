«Ньюкасл» готов поспорить с «Барселоной» за Рафинью

Нападающий «Лидса» Рафинья Диас попал в сферу интересов «Ньюкасла». Футболист, по всей видимости, покинет свой нынешний клуб в летнее межсезонье.

Бразилец перешел в «Лидс» в октябре 2020 года из «Ренна» и стал одним из лидеров команды. Однако, в этом сезоне английский клуб рискует вылететь из АПЛ.

Футболистом активно интересуется «Барселона». Также, по последней информации, в борьбу за Рафинью включился «Ньюкасл», сообщает Daily Mirror. Цена на футболиста будет зависеть от того, сможет ли «Лидс» сохранить место в АПЛ.

В этом сезоне форвард провел в АПЛ 34 игры, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.