Тухель высказался о Кристенсене

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о защитнике Андреасе Кристенсене.

«Мы теряем его», — приводит слова главного тренера лондонского клуба журналист Фабрицио Романо.

По информации Романо, трансфер игрока в «Барселону» был завершён несколько недель назад. Все контракты уже подписаны. Вскоре официально объявят о переходе. Новый сезон Кристенсен начнёт на «Камп Ноу».

Датчанин выступает за «Челси» с 2012 года. За это время он провёл за первую команду «пенсионеров» 161 матч, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 35 млн евро.