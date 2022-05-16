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«Ньюкасл» нашёл себе нового вратаря в Манчестере

16 Мая 2022 • 10:08 Комментировать

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может продолжить карьеру в «Ньюкасле», сообщает Daily Mirror.

По информации источника, в трансфере лично заинтересован главный тренер «сорок» Эдди Хау, который видит в Хендерсоне приемника для Мартина Дубравки, которому в начале года исполнилось 33 года.

Сообщается, что «Ньюкасл» пытался арендовать голкипера ещё зимой, но «красные дьяволы» ответили отказом. Потенциальный летний трансфер оценивается в 23,5 млн евро. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

Сам Хендерсон не против поменять клуб. Имея регулярную игровую практику, он сможет побороться за попадание на Чемпионат Мира в Катар.

В текущем сезоне 25-летний англичанин провёл за «Юнайтед» три матча, в которых пропустил три мяча. В АПЛ голкипер не играл. Его контракт рассчитан до 2025 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Эдди Хау Дин Хендерсон
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