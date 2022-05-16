Джеррард хочет видеть Суареса в «Астон Вилле»

«Астон Вилла» является одним из главных претендентов на приобретение нападающего мадридского «Атлетико» Луиса Суареса, который покинет испанский клуб этим летом.

Главный тренер «Виллы» Стивен Джеррард хорошо знаком с уругвайским нападающим. Ранее они вместе выступали за «Ливерпуль».

Ранее также сообщалось, что сам Суарес хотел бы завершить карьеру в «Барселоне».

Бирмингемский клуб уже оформил окончательный переход еще одной бывшей звезды «Ливерпуля» Фелиппе Коутинью из «Барселоны».

В этом сезоне Суарес провел в Ла Лиге 34 игры, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.