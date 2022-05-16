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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Российская футболистка оформила «золотой дубль» с «Челси»

16 Мая 2022 • 09:35 Комментировать

Российская футболистка «Челси» Алсу Абдуллина выиграла вместе с лондонским клубом Кубок Англии и оформила «золотой дубль».

В финальном поединке английского клуба лондонская команда в напряжённом матче переиграла «Манчестер Сити» со счётом 3:2. Абдуллина в этом поединке на поле не появилась. Напомним, что до этого российская спортсменка вместе с «Челси» также выиграла и чемпионат Англии, так что Алсу оформила с лондонским клубом «золотой дубль».

В этом сезоне Алсу Абдуллина провела в составе «Челси» во всех турнирах десять матчей. Соглашение футболистки с «синими» рассчитано до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Алсу Абдуллина
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