«Реал» нашёл нового центрфорварда в АПЛ

Мадридский «Реал» в поиске усиления в атакующую линию обратил свое снимание на английский трансферный рынок. В поле зрения скаутов «королевского клуба» попал центрфорвард Фабиу Силва, выступающий за «Вулверхэмптон».

Источник отмечает, что «сливочные» давно следят за выступлениями 19-летнего португальского игрока. Мадридцы намерены предпринять попытку подписать Силву в грядущее трансферное окно.

Фабиу присоединился к «волкам» в 2020 году, перейдя из «Порту». Его текущая рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ португалец сыграл 22 матча и не отметился результативными действиями.