Конте: Несколько игроков «Тоттенхэма» из-за инфекции могли пропустить матч с «Бёрнли»

Итальянский тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал журналистам о том, что некоторые футболисты лондонского клуба могли пропустить матч с «Бёрнли».

Конте заявил, что у нескольких основных футболистов «Тоттенхэма» перед матчем была лихорадка, проблемы с желудком и рвота. Итальянский тренер отметил, что тот же Уго Льорис должен был пропустить встречу, но голкипер, как и все остальные игроки, проявили профессионализм, и в итоге вышли на поле и помогли одержать победу.

Напомним, что лондонская команда минимально обыграла «Бёрнли» со счётом 1:0 и пока занимает четвёртую позицию в таблице.