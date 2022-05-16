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Конте: Несколько игроков «Тоттенхэма» из-за инфекции могли пропустить матч с «Бёрнли»

16 Мая 2022 • 08:15 Комментировать (1)
Тоттенхэм
1:0
Бёрнли
окончен

Итальянский тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал журналистам о том, что некоторые футболисты лондонского клуба могли пропустить матч с «Бёрнли».

Конте заявил, что у нескольких основных футболистов «Тоттенхэма» перед матчем была лихорадка, проблемы с желудком и рвота. Итальянский тренер отметил, что тот же Уго Льорис должен был пропустить встречу, но голкипер, как и все остальные игроки, проявили профессионализм, и в итоге вышли на поле и помогли одержать победу.

Напомним, что лондонская команда минимально обыграла «Бёрнли» со счётом 1:0 и пока занимает четвёртую позицию в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бёрнли Антонио Конте
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