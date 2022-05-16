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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скаут клуба АПЛ: «Могли купить Холанна за 70 тысяч евро»

16 Мая 2022 • 07:59 Комментировать

Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн мог оказаться в английской Премьер-лиге намного раньше. Об этом поведал скаут «Эвертона» Брайан Кинг.

«Мы следили за ним, когда ему было еще 15 лет. «Эвертон» мог подписать Эрлинга за 70 тысяч евро. Однако из-за юного возраста мы думали, что он после взросления потеряет свою эффективность. Впрочем, этого не произошло. Холанн наоборот стал еще быстрее и сильнее», - передает слова скаута «ирисок» The Times.

Холанн летом присоединится к «Манчестер Сити». «Горожане» купили скандинавского голеадора у дортмундской «Боруссии» за 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Эрлинг Холанн
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