Раскрыты условия, которые «Ювентус» предложил Погба

Туринский «Ювентус» ведет переговоры о возвращении французского полузащитника Поля Погба, у которого истекает срок действия трудового договора с «Манчестер Юнайтед».

Как стало известно инсайдеру Николо Скире, «старая синьора» предложила хавбеку роль ключевого игрока стартового состава, а также футболку с десятым номером.

Ранее сообщалось, что стороны близки к подписанию контракта, но есть одна загвоздка. Туринский гранд предлагает Погба трехлетний контракт, в то время как футболист хочет подписать четырехлетнее соглашение.

Напомним, что Поль выступал за «Юве» с 2012 по 2016 год.