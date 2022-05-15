Фердинанд: «Тоттенхэм» на найдёт тренера лучше, чем Конте»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и телеэксперт Рио Фердинанд считает, что «Тоттенхэму» необходимо полностью доверять Антонио Конте.

По словам Фердинанда, руководство «шпор» должно поддержать амбициозные планы итальянского специалиста на трансферном рынке, выделив ему необходимую сумму на приобретения.

«На мой взгляд, Конте заслужил это, он уже сделал достаточно. После его прихода команда показывает третий результат по набранным очкам и забитым голам в Англии, что подтверждает его уровень, – заявил экс-игрок сборной Англии в интервью BT Sport. – Кто может справиться с этой работой лучше, чем он? Никто. Конте – на сто процентов подходящий тренер для «шпор», – считает Фердинанд.