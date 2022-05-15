«Тоттенхэм» забил всего один мяч «Бёрнли» и ворвался в зону Лиги чемпионов

В субботу «Тоттенхэм» играл против «Бёрнли», ведущего борьбу за выживание. «Шпоры» были гораздо сильнее противника, но Гарри Кейн выполнил с полдесятка ударов с хороших позиций, тем не менее, пробить вратаря не смог с игры. А вот пенальти на 45-й минуте он реализовал. Отличный шанс также имел Эшли Барнс, но попал в штангу.
1:0, и «Тоттенхэм» подвинул «Арсенал» с четвертого места в таблице. «Бёрнли» находится на грани зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри45'
Льорис Уго • 86'Санчес Давинсон•Дайер Эрик•Дэвис Бен•Эмерсон Жуниор•Бентанкур Родриго•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Сессеньон Райан•Лукас Моура 49' 79' (Кулушевски Деян ( 79') •Сон Хынмин•Кейн Гарри
Поуп Ник • 45'Робертс Коннор II • 27'Лонг Кевин•Коллинз Натан•Лоутон Мэттью 78' (Вегхорст Ваут ( 78') •Тэйлор Чарли•Корк Джек•Браунхилл Джош•Макнил Дуайт•Корне Максвелл•Барнс Эшли 78' (Леннон Аарон ( 78')
15 мая. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".