«Тоттенхэм» забил всего один мяч «Бёрнли» и ворвался в зону Лиги чемпионов

В субботу «Тоттенхэм» играл против «Бёрнли», ведущего борьбу за выживание. «Шпоры» были гораздо сильнее противника, но Гарри Кейн выполнил с полдесятка ударов с хороших позиций, тем не менее, пробить вратаря не смог с игры. А вот пенальти на 45-й минуте он реализовал. Отличный шанс также имел Эшли Барнс, но попал в штангу.

1:0, и «Тоттенхэм» подвинул «Арсенал» с четвертого места в таблице. «Бёрнли» находится на грани зоны вылета.