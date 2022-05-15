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«Тоттенхэм» забил всего один мяч «Бёрнли» и ворвался в зону Лиги чемпионов

15 Мая 2022 • 16:01 Комментировать (1)
Тоттенхэм
1:0
Бёрнли
окончен

В субботу «Тоттенхэм» играл против «Бёрнли», ведущего борьбу за выживание. «Шпоры» были гораздо сильнее противника, но Гарри Кейн выполнил с полдесятка ударов с хороших позиций, тем не менее, пробить вратаря не смог с игры. А вот пенальти на 45-й минуте он реализовал. Отличный шанс также имел Эшли Барнс, но попал в штангу.

1:0, и «Тоттенхэм» подвинул «Арсенал» с четвертого места в таблице. «Бёрнли» находится на грани зоны вылета.

Протокол игры  
Тоттенхэм 1:0Бёрнли
(1:0) Кейн Гарри45'   
Льорис Уго   86'Санчес ДавинсонДайер ЭрикДэвис БенЭмерсон ЖуниорБентанкур РодригоХёйбьерг Пьер-ЭмильСессеньон РайанЛукас Моура   49'  79' (Кулушевски Деян (  79') Сон ХынминКейн Гарри
Запасные: Уайт ХарвиГоллини ПьерлуиджиКрэйг МэттьюБергвейн СтевенРодон ДжоСкарлетт ДейнОстин БрендонУинкс Гарри
Поуп Ник   45'Робертс Коннор II   27'Лонг КевинКоллинз НатанЛоутон Мэттью  78' (Вегхорст Ваут (  78') Тэйлор ЧарлиКорк ДжекБраунхилл ДжошМакнил ДуайтКорне МаксвеллБарнс Эшли  78' (Леннон Аарон (  78')
Запасные: Томас БоббиДоджсон ОуэнКостелло ДараМансини АнтониХеннесси УэйнБардсли Филипп
15 мая. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Тоттенхэм Бёрнли
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окончен Тоттенхэм 1:0 Бёрнли 1.34 5.40 9.00
Идет 42 минута Вест Хэм 1:0 Манчестер Сити 7.20 5.00 1.43
Идет 41 минута Лидс 0:1 Брайтон 2.48 3.55 2.80
Идет 42 минута Вулверхэмптон 0:1 Норвич 1.59 4.10 6.00
Идет 41 минута Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас 2.22 3.40 3.35
Идет 42 минута Уотфорд 1:2 Лестер 2.95 3.75 2.30
15.05  18:30 Эвертон ... Брентфорд 2.33 3.50 3.10
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Сегодня, 15 Мая
16:01 · Англия. Премьер-лига
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