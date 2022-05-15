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Два звёздных форварда могут пополнить ряды «Манчестер Юнайтед»

15 Мая 2022 • 14:29 Комментировать (1)

Руководство «Манчестер Юнайтеда» в ближайшее трансферное окно хочет приобрести двух звездных форвардов, об этом сообщает издание Goal. По данным источника, будущий тренер «красных дьяволов» лично заинтересован в аргентинце Пауло Дибале и французе Усмане Дембеле.

У обоих футболистов заканчиваются контракты по окончании нынешнего сезона. Форвард «Ювентуса» точно покинет «Старую синьору», а вот Дембеле продолжает вести переговоры с каталонской «Барселоной» о продлении соглашения, но пока не могут сойтись в заработной плате.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пауло Дибала Усман Дембеле
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