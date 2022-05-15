«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией вокруг Дибалы и Дембеле

Скауты «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией вокруг аргентинского форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы и французского полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле.

Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хан, который приступит к своим обязанностям этим летом, попросил скаутов «Юнайтед» следить за ситуацией вокруг Дибалы и Дембеле. Если у манчестерской команды появится возможность, то она постарается подписать кого-нибудь из этих звёздных футболистов.

Напомним, что и Дибала, и Дембеле этим летом станут свободными агентами. Пауло в этом сезоне провёл в итальянской лиге 27 матчей и забил десять голов. Дембеле в 20 встречах испанского чемпионата отметился одним забитым мячом и 13 ассистами.