Экс-тренер «Бёрнли» готов поработать в Европе

Известный по работе с английским клубом «Бёрнли» тренер Шон Дайч заявил журналистам, что готов поработать в каком-нибудь европейском чемпионате.

Дайч сказал, что у него совсем нет проблем с тем, чтобы поработать где-нибудь в Европе, так что он абсолютно неограничен Англией. Опытный специалист отметил, что он с большим удовольствием поработал бы где-нибудь за рубежом, так как он очень гибок в плане географического выбора клуба.

Напомним, что Шон Дайч недавно был отправлен в отставку с поста главного тренера «Бёрнли». 50-летний английский наставник тренировал «бордовых» больше девяти лет.