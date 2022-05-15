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Экс-тренер «Бёрнли» готов поработать в Европе

15 Мая 2022 • 11:54 Комментировать

Известный по работе с английским клубом «Бёрнли» тренер Шон Дайч заявил журналистам, что готов поработать в каком-нибудь европейском чемпионате.

Дайч сказал, что у него совсем нет проблем с тем, чтобы поработать где-нибудь в Европе, так что он абсолютно неограничен Англией. Опытный специалист отметил, что он с большим удовольствием поработал бы где-нибудь за рубежом, так как он очень гибок в плане географического выбора клуба.

Напомним, что Шон Дайч недавно был отправлен в отставку с поста главного тренера «Бёрнли». 50-летний английский наставник тренировал «бордовых» больше девяти лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Шон Дайч
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