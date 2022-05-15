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Роналду остаётся в «Манчестер Юнайтед» - есть доказательство

15 Мая 2022 • 10:57 Комментировать (1)

Журналисты The Sun сообщили положительные новости для поклонников «Манчестер Юнайтед». Главная звезда команды Криштиану Роналду, судя по всему, остается на «Олд Траффорд» еще на один сезон.

Этому свидетельствует новая экипировка «красных дьяволов» на следующий сезон. Важно, что фамилия Роналду изображена на этом комплекте формы.

Криштиану присоединился к манкунианцам летом 2021 года, перебравшись из туринского «Ювентуса». Его контракт с «Юнайтед» рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Роналду провел 30 поединков, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

«Манчестер Юнайтед» придумал наказание для Роналду из-за невыхода в Лигу чемпионов

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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