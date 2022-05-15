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Гвардиоле мало Холанна, испанец назвал ещё две цели «Манчестер Сити»

15 Мая 2022 • 10:06 Комментировать (4)

«Манчестер Сити» не остановится на подписании нападающего Эрлинга Холанна. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола намерен усилить команду еще несколькими игроками этим летом.

Как информирует таблоид Daily Mail, испанский специалист намерен пригласить на «Этихад» нового левого защитника. Также Гвардиола настаивает на приобретении опорного полузащитника, который заменит в центре поля 37-летнего бразильца Фернандиньо.

На днях «горожане» оформили трансфер норвежского голеадора Эрлинга Холанна. «Манчестер Сити» приобрел нападающего у дортмундской «Боруссии» за 75 миллионов евро.

«Реал» уведёт Холанна из «Манчестер Сити» - названо время и сумма

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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