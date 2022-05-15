Гвардиоле мало Холанна, испанец назвал ещё две цели «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не остановится на подписании нападающего Эрлинга Холанна. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола намерен усилить команду еще несколькими игроками этим летом.

Как информирует таблоид Daily Mail, испанский специалист намерен пригласить на «Этихад» нового левого защитника. Также Гвардиола настаивает на приобретении опорного полузащитника, который заменит в центре поля 37-летнего бразильца Фернандиньо.

На днях «горожане» оформили трансфер норвежского голеадора Эрлинга Холанна. «Манчестер Сити» приобрел нападающего у дортмундской «Боруссии» за 75 миллионов евро.

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