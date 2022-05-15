Джеррард заявил, что Уоткинс не покинет «Астон Виллу» этим летом

Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался по поводу перспектив английского форварда Олли Уоткинса в бирмингемском клубе.

Джеррард заявил, что 26-летний английский футболист этим летом точно не покинет команду из Бирмингема. Тренер отметил, что ему очень нравится работать с форвардом, которого он не отпустит из «Астон Виллы» в ближайшее время. Напомним, что до этого в прессе ходили слухи о том, что Уоткинс может перебраться в лондонский «Вест Хэм».

В этом сезоне Олли Уоткинс провёл в английском чемпионате 32 поединка, в которых отметился десятью забитыми мячами и одним ассистом.