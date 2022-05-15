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«Милан» начал переговоры с форвардом «Ливерпуля»

15 Мая 2022 • 08:54 Комментировать

Нападающий Дивок Ориги, который редко появляется в составе «Ливерпуля», сменит Туманный Альбион на Италию. Новым местом работы бельгийского нападающего станет «Милан».

Как сообщил в соцсетях журналист Джанлука ди Марцио, представители «россонери» официально связались с агентом футболиста и предложили сотрудничество. Сам Ориги не против такого варианта продолжения карьеры. Он готов подписать контракт, если ему предложат четыре миллиона евро в год.

Дивок защищает цвета мерсисайдцев с 2014 года. Его действующий трудовой договор с клубом истекает в конце этого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Дивок Ориги
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