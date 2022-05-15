«Милан» начал переговоры с форвардом «Ливерпуля»

Нападающий Дивок Ориги, который редко появляется в составе «Ливерпуля», сменит Туманный Альбион на Италию. Новым местом работы бельгийского нападающего станет «Милан».

Как сообщил в соцсетях журналист Джанлука ди Марцио, представители «россонери» официально связались с агентом футболиста и предложили сотрудничество. Сам Ориги не против такого варианта продолжения карьеры. Он готов подписать контракт, если ему предложат четыре миллиона евро в год.

Дивок защищает цвета мерсисайдцев с 2014 года. Его действующий трудовой договор с клубом истекает в конце этого сезона.