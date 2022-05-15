Кулибали назвал имя своего любимого нападающего

Калиду Кулибали, сенегальский защитник неаполитанского клуба, поделился своим мнением о лучших нападающих мира. В том числе назвал и имя своего лучшего нападающего. Неудивительно, но это кумир всего Сенегала - Садио Мане, выступающий в составе «Ливерпуля». Минувшей зимой Мане и сборная Сенегала выиграли Кубок Африки, обыграв в финале Египет.

- Мой любимый игрок? Наверное, Садио Мане, потому что он мой соотечественник, потому что я знаю его, потому что мы всегда видимся на сборах национальной команды. Я надеюсь, что он выиграет Золотой мяч, он великолепен, - цитирует Кулибали Once Mondial.