«Реал» уведёт Холанна из «Манчестер Сити» - названо время и сумма

Мадридский «Реал» может стать следующим клубом норвежского голеадора Эрлинга Холанна, подписавшего недавно пятилетнее трудовое соглашение с «Манчестер Сити».

По данным Todofichajes, «королевский клуб» намерен воспользоваться опцией в контракте скандинава, которая предусматривает его выкуп у «горожан» через два сезона за 150 миллионов евро.

Президент «сливочных» Флорентино Перес рассчитывает заменить Холанном француза Карима Бензема, который может покинуть «Сантьяго Бернабеу» летом 2024 года.

Эрлинг перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» за 75 миллионов.

В «Барселоне» отреагировали на трансфер Холанна в «Манчестер Сити»