Перишич в шаге от перехода в «Челси»

Вингер сборной Хорватии и миланского «Интера» Иван Перишич по-прежнему находится в сфере интересов лондонского «Челси». По сообщениям Экрема Конура, «пенсионеры» ведут активный переговорный процесс с агентом игрока.

Инсайдер в своем сообщении отметил, что Иван практически договорился с лондонцами, сторонам осталось уладить некоторые детали.

Перишич может достаться лондонцам бесплатно, поскольку его трудовой договор с «нерадзурри» истекает летом этого года.

В этом сезоне хорват забил семь голов и сделал шесть ассистов в 33 матчах Серии А.