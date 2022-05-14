«Бавария» и «Манчестер Сити» нацелились на одного из лидеров «Барселоны»

Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген может уйти из каталонской «Барселоны» в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно данным издания, на звездного вратаря есть три претендента, два из которых представляют английскую Премьер-лигу. Речь идет о «Манчестер Сити» и «Ньюкасле».

Еще один вариант есть у тер Штегена на родине. В подписании Марка-Андре заинтересована мюнхенская «Бавария», которая рассматривает его в качестве преемника Мануэля Нойера.

30-летний голкипер связан контрактом с «сине-гранатовыми» до лета 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.