Жезус готов уйти из «Манчестер Сити» из-за Холанна

Бразильский нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус готов покинуть манчестерскую команду из-за перехода норвежского форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний бразильский футболист был бы не против перебраться в лондонский «Арсенал», который уже сделал «горожанам» первое предложение по поводу трансфера Жезуса. Стоит отметить, что форвард не хочет оставаться в «Манчестер Сити», так как после перехода Эрлинга Холанна он, скорее всего, окажется на скамейке запасных.

Напомним, что в этом сезоне Габриэль Жезус провёл в английском чемпионате 26 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью ассистами.