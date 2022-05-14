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Жезус готов уйти из «Манчестер Сити» из-за Холанна

14 Мая 2022 • 12:57 Комментировать

Бразильский нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус готов покинуть манчестерскую команду из-за перехода норвежского форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний бразильский футболист был бы не против перебраться в лондонский «Арсенал», который уже сделал «горожанам» первое предложение по поводу трансфера Жезуса. Стоит отметить, что форвард не хочет оставаться в «Манчестер Сити», так как после перехода Эрлинга Холанна он, скорее всего, окажется на скамейке запасных.

Напомним, что в этом сезоне Габриэль Жезус провёл в английском чемпионате 26 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Габриэль Жезус Эрлинг Холанн
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