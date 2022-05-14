На Дибалу продолжают претендовать три клуба АПЛ

Три английские команды продолжают претендовать на подписание звёздного аргентинского нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы.

По информации инсайдера Экрема Конура, на 28-летнего аргентинского футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и лондонский «Арсенал». Сам же Дибала всё же хотел бы остаться в итальянском чемпионате, но не в «Ювентусе». Пресса сватает форварда в миланский «Интер».

Напомним, что в этом сезоне Пауло Дибала провёл в итальянской лиге 27 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.