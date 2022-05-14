Вратарь «Лацио» может продолжить карьеру в «Фулхэме»

Албанский вратарь «Лацио» Томас Стракоша этим летом покинет римскую команду и, скорее всего, переберётся на туманный Альбион.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, 27-летний албанский футболист может в летнее трансферное окно перейти в лондонский «Фулхэм», который уже обеспечил себе путёвку в АПЛ на следующий сезон. Напомним, что действующее соглашение Стракоши с римским клубом рассчитано до конца этого сезона.

В этом сезоне Томас Стракоша провёл в итальянском чемпионате 21 матч. Албанский голкипер в семи встречах сумел отыграть на ноль.