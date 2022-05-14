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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-капитан «Челси» лестно отозвался об игре Аспиликуэты

14 Мая 2022 • 11:47 Комментировать

Бывший капитан лондонского «Челси» Гари Кэхилл рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры испанского защитника «синих» Сесара Аспиликуэты.

Кэхилл сказал, что Аспиликуэта невероятный игрок, ведь в противном случае он не смог бы на столь долгий срок задержаться в лондонской команде. Экс-игрок отметил, что испанец обладает менталитетом победителя и потрясающей работоспособностью. Англичанин добавил, что если бы у «Челси» в составе было 11 Аспиликуэт, то лондонский клуб каждый год бы становился чемпионом Англии.

Напомним, что в этом сезоне Сесар Аспиликуэта провёл в английском чемпионате 25 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Гари Кэхилл Сесар Аспиликуэта
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