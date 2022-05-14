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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду рассказал, когда может уйти из футбола

14 Мая 2022 • 11:22 Комментировать

37-летний португальский голеадор Криштиану Роналду в разговоре с журналистом Фрэнком Халидом ответил на вопрос о том, когда планирует повесить бутсы на гвоздь.

«Я беседовал с сыном, и он сказал мне: «Папа, поиграй еще несколько лет. Я хочу сыграть с тобой». Это будет нелегко, но я постараюсь выполнить его просьбу», - сказал нападающий.

Отметим, что Криштиану-младшему летом исполнится 12 лет.

Срок действующего трудового договора Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне португалец записал на свой счет 24 гола и три ассиста в 39 играх за манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед» придумал наказание для Роналду из-за невыхода в Лигу чемпионов

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Криштиану Роналду
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