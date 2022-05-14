«Ливерпуль» определил две приоритетные цели на лето

Стали известны трансферные планы «Ливерпуля» на летнее межсезонье. Как отмечают журналисты Caught Offside, мерсисайдцы не собираются обновлять линию атаки. Приоритетом для клуба считается подписание нового контракта с египтянином Мохамедом Салахом.

Что касается непосредственно новичков, то главной целью «красных» является подписание полузащитника топового уровня. Основной претендент - Орельен Чуамени из «Монако».

Также ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов побороться за восходящую звезду сборной Италии.

28 мая подопечные Юргена Клоппа сыграют в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».