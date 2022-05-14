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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» определил две приоритетные цели на лето

14 Мая 2022 • 10:47 Комментировать

Стали известны трансферные планы «Ливерпуля» на летнее межсезонье. Как отмечают журналисты Caught Offside, мерсисайдцы не собираются обновлять линию атаки. Приоритетом для клуба считается подписание нового контракта с египтянином Мохамедом Салахом.

Что касается непосредственно новичков, то главной целью «красных» является подписание полузащитника топового уровня. Основной претендент - Орельен Чуамени из «Монако».

Также ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов побороться за восходящую звезду сборной Италии.

28 мая подопечные Юргена Клоппа сыграют в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах Орельен Чуамени
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