​Где смотреть матч «Вулверхэмптон» - «Норвич» онлайн

В 37-м туре чемпионата Англии лицом к лицу на футбольном поле сойдутся «Вулверхэмптон» и «Норвич».

Поединок стартует в 16:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Вулверхэмптон» ещё может побороться за билет в Лигу конференций, хотя шансов на решение этой задачи у команды не так много. В воскресенье «волки» рассчитывают обыграть на своём поле «Норвич». «Канарейки» располагаются на последней позиции в турнирной таблице Премьер-лиги и точно вылетят из топ-дивизиона.