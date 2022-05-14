«Арсенал» согласовал первый летний трансфер

Скауты лондонского «Арсенала» нашли нового нападающего для команды. Как сообщает портал Goal.com, новичком английского клуба станет 19-летний бразилец Маркиньос, права на которого принадлежат «Сан-Паулу».

Стороны уже провели переговоры и договорились об оформлении сделки. Переход Маркиньоса станет первым для «канониров» в летнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в три миллиона фунтов (3,5 миллиона евро).

К слову, подопечные Микеля Артеты ведут ожесточенную борьбу в АПЛ за попадание в Лигу чемпионов. За два тура до конца чемпионата «канониры», занимающие заветное четвертое место, опережают идущий пятым «Тоттенхэм» на один балл.