Невилл: Готов поставить деньги, что «Тоттенхэм» завершит сезон в топ-4 АПЛ

Известный экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Гари Невилл назвал команду, которая, по его мнению, займёт четвёртое место в АПЛ в этом сезоне.

Невилл сказал, что он готов поставить деньги на то, что лондонский «Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте по итогам сезона обгонит «Арсенал» и займёт четвёртое место в таблице. Эксперт отметил, что сейчас «канониры» опережают подопечных Конте, но в последних двух матчах чемпионата всё ещё может измениться.

Напомним, что в недавнем лондонском дерби «Тоттенхэм» крупно переиграл «Арсенал» со счётом 3:0. На данный момент «шпоры» занимают пятую строчку в таблице и на один балл отстают от команды Артеты.