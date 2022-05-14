Клопп назвал задачу «Ливерпуля» на остаток сезона

Немецкий специалист Юрген Клопп поделился мнением о выступлении своих подопечных в текущем сезоне.

«Пока этот сезон складывается для нас успешно. Однако, если мы больше не выиграем ни одного трофея, он перестанет считаться таковым. У нас в копилке есть кубок Лиги, но «Ливерпуль» - клуб мирового уровня, поэтому этого будет мало. Для нас недостаточно выиграть один титул и побывать в финалах остальных турниров», - передает слова Юргена The Telegraph.

В конце мая «красным» предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов против «Реала». Матч состоится 28 мая в Париже.