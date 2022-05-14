Стало известно, в какой форме будет проводить свои гостевые матчи «Ньюкасл» в следующем сезоне.

Как сообщает The Guardian, новая игровая экипировка «сорок» выполнена в цветах сборной Саудовской Аравии. Она будет белого цвета с зелеными полосками. Домашний комплект останется классическим – черно-белым. Техническим спонсором команды является Castore.

Напомним, что новыми владельцами английского клуба стали инвесторы из Саудовской Аравии. Они приобрели 80 процентов акций «Ньюкасла» в 2021 году.

Под занавес английской Премьер-лиги «сороки» с 43 набранными баллами занимают 14-е место в турнирной таблице.