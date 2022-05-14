Экс-игрок «Манчестер Сити» рассказал, как потратил 150 тысяч долларов за ночь

Бывший защитник «Манчестер Сити» и английской сборной Майка Ричардс рассказал журналистам, как бездумно тратил деньги во время своей игровой карьеры.

Ричардс заявил, что однажды он потратил около 150 тысяч долларов за одну ночь. Экс-футболист отметил, что он и его друзья просто кидались чаевыми и заказывали самое дорогое шампанское, которое только было в заведении. Англичанин добавил, что после этой ночи в его сознании что-то изменилось и он стал более ответственно относиться к финансовому вопросу.

Напомним, что Майка Ричардс выступал за «Манчестер Сити», «Фиорентину» и «Астон Виллу». В составе сборной Англии защитник провёл 13 матчей.