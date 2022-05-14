Гвардиола рассказал, как повлияет на его будущее поражение от «Реала»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время общения с представителями СМИ высказался о том, как может повлиять на его будущее поражение от мадридского «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Команда хорошо показала себя в ЛЧ. Конечно, все разочарованы вылетом, ведь стремились в финал. Однако, не думаю, что эта неудача повлияет на мое будущее. Цель, которую я хотел выполнить в АПЛ, уже достигнута», - цитирует испанского тренера газета Marca.

Испанский специалист занимает пост наставника «горожан» с 2016 года. Под его руководством «Манчестер Сити» выиграл три чемпионских титула, но ни разу не смог взять трофей Лиги чемпионов.