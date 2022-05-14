Ривалдо предрёк Холанну статус лучшего бомбардира АПЛ на долгие годы

Известный бразильский экс-игрок Ривалдо высказался по поводу перспектив норвежского форварда Эрлинга Холанна в английском чемпионате.

Ривалдо сказал, что после двух последних сезонов ни у кого больше не осталось сомнений в том, что Холанн является игроком высочайшего уровня, который поможет «Манчестер Сити» в английском чемпионате. Бразилец отметил, что норвежский нападающий может на долгие годы стать лучшим бомбардиром в АПЛ, ведь он обладает выдающейся скоростью, голевым чутьём и мощным ударом.

Напомним, что в этом сезоне Эрлинг Холанн провёл в немецкой лиге в составе «Боруссии» 23 матча, в которых забил 21 гол и сделал семь ассистов.