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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ривалдо предрёк Холанну статус лучшего бомбардира АПЛ на долгие годы

14 Мая 2022 • 08:51 Комментировать

Известный бразильский экс-игрок Ривалдо высказался по поводу перспектив норвежского форварда Эрлинга Холанна в английском чемпионате.

Ривалдо сказал, что после двух последних сезонов ни у кого больше не осталось сомнений в том, что Холанн является игроком высочайшего уровня, который поможет «Манчестер Сити» в английском чемпионате. Бразилец отметил, что норвежский нападающий может на долгие годы стать лучшим бомбардиром в АПЛ, ведь он обладает выдающейся скоростью, голевым чутьём и мощным ударом.

Напомним, что в этом сезоне Эрлинг Холанн провёл в немецкой лиге в составе «Боруссии» 23 матча, в которых забил 21 гол и сделал семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ривалдо Английская Премьер-лига Эрлинг Холанн
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