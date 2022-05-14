Каррагер считает Мане кандидатом на «Золотой мяч»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер лестно отозвался об игре сенегальского нападающего «красных» Садио Мане.

Каррагер заявил, что в этом году на сенегальского футболиста начали обращать больше внимания, хотя раньше акцент делался на Салахе. Экс-игрок отметил, что Мане показывает невероятную игру и помогает «Ливерпулю» бороться за четыре трофея. Эксперт считает, что Мане является кандидатом на «Золотой мяч» в этом году.

Напомним, что в этом сезоне Садио Мане провёл в английском чемпионате 33 матча, в которых отметился 15 забитыми мячами и двумя ассистами.